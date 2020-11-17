17 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Мужчина погиб при пожаре в Верхнедвинском районе, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Трагедия произошла в ночь на 17 ноября в деревне Боровка. Спасателей вызвали очевидцы. К прибытию работников МЧС наблюдалось открытое горение дома, обрушилась кровля. На момент возникновения пожара внутри находился его хозяин, мужчина 1971 года рождения. Его тело на полу обнаружили спасатели во время тушения здания.

По данному факту проводится проверка. Причина пожара устанавливается. Основная версия - неосторожное обращение хозяина дома с огнем при курении.-0-

Фото МЧС