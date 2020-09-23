Мужчина погиб при пожаре в Вороновском районе

23 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Вороновском районе при пожаре погиб 56-летний мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Сегодня около полуночи в Вороновский райотдел МЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома в деревне Еделевцы. Пожар заметили поздно: дом стоит в густых кустах в нескольких сотнях метров от других строений. На зарево обратил внимание житель соседней деревни. Он услышал, как стреляет шифер, вышел на улицу и увидел, как в небо поднимается столб дыма.

"По прибытии к месту вызова подразделений МЧС наблюдалось открытое горение деревянного строения, кровля обрушилась. При проведении разведки и ликвидации возгорания под обломками строительных конструкций в одной из комнат обнаружен погибшим хозяин 1964 года рождения", - сообщили в МЧС.

Выяснилось, что мужчина несколько лет назад переехал из областного центра в доставшийся по наследству от родителей дом. На жизнь зарабатывал сезонными заработками, помогал сельчанам копать картошку. Накануне сельчане видели его выпившим.

Огнем уничтожена кровля, повреждены стены, имущество. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем при курении.-0-