Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Несвиже

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21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Несвиже при пожаре погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в МЧС.20 августа в 07.42 поступила информация о пожаре в одноэтажном двухквартирном жилом доме по ул.Максима Горького, 10. Обнаружен погибший квартиросъемщик 1979 года рождения, неработавший.Причины происшествия и гибели устанавливаются.-0-