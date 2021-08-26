



Информация о возгорании дома в агрогородке Островно поступила в службу спасения сегодня в 6.32. Хозяин дома, мужчина 1977 года рождения, в это время находился внутри. Еще до приезда спасателей он был обнаружен в комнате на полу местными жителями и вынесен на свежий воздух, однако прибывшие к месту чрезвычайной ситуации медики констатировали его смерть.





Спасатели ликвидировали пожар, огнем в доме повреждено имущество, закопчены стены.





По факту происшествия проводится проверка, причина пожара устанавливается.-0-

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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина погиб при пожаре жилого дома в Бешенковичском районе, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.