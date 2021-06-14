Мужчина погиб при пожаре жилого дома в Могилевском районе

14 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском районе в деревне Петровичи при пожаре жилого дома погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре поступило 12 июня в 21.45. К моменту прибытия спасателей горел дом и две хозяйственные постройки, возникла угроза соседним строениям. "До прибытия сотрудников МЧС соседи извлекли из деревянного сарая хозяина дома, мужчину 1955 года рождения. Пенсионер был без признаков жизни", - отметили в МЧС.

В результате пожара уничтожены кровли дома и двух сараев, повреждено имущество в доме. Хозяин погиб. Причина пожара устанавливается.-0-