Мужчина погиб при пожаре жилого дома в Петриковском районе

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15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Петриковском районе при пожаре погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям."Сегодня в 4.45 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Новоселки. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1976 года рождения, неработавший", - рассказали в пресс-службе.Причины пожара и гибели устанавливаются.-0-