Мужчина погиб при пожаре жилого дома в Толочинском районе 

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Толочинском районе в результате пожара жилого дома погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в МЧС.





17 августа в 11.47 поступило сообщение о пожаре дома в д.Загородье. В результате пожара в одной из комнат уничтожена кровать, повреждены пол, закопчены стены и потолок. Работники МЧС спасли хозяина 1952 года рождения. От полученных травм мужчина скончался в учреждении здравоохранения.





В этот же день в 13.00 поступило сообщение о загорании льна в рулонах в п. Бабиничи Оршанского района. В результате уничтожено 4 рулона льна (1 т).





В 20.25 спасателям поступило сообщение о загорании машины по ул.Ленинской в Поставах. В результате пожара в автомобиле "Опель-Вивара" поврежден салон. В 22.21 поступило сообщение о загорании автомобиля по пр.Фрунзе, 63, в Витебске. В результате пожара в машине поврежден моторный отсек, лобовое стекло, фара.





Причины всех пожаров устанавливаются.-0-