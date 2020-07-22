Мужчина похитил инструменты и запасные колеса в каршеринговых авто

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Минского района арендовал каршеринговые авто, чтобы похитить из них инструменты и запасные колеса, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратились представители службы по предоставлению автомобилей в аренду, которые сообщили, что из нескольких машин похищены наборы инструментов и запасные колеса.

Правоохранители установили лицо, причастное к серии краж. Им оказался неработающий 34-летний житель Минского района. Было установлено, что на протяжении нескольких недель, начиная с начала июня, подозреваемым было совершено несколько хищений из каршеринговых авто. Во всех случаях предметами посягательства были запасные колеса и набор инструментов.

Всего мужчина на территории столицы совершил 7 таких краж. Часть украденного перепродал знакомым. Общая сумма ущерба составила более Br2 тыс.

Установлено, что ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности.

Материалы проверки по данным фактам переданы в районные отделы Следственного комитета.-0-