Мужчина похитил меховые жилеты в столичном торговом центре

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители задержали 39-летнего минчанина, который из павильона столичного торгового центра похитил меховые жилеты, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

В Центральное РУВД Минска обратилась владелица торгового павильона, которая сообщила о том, что неизвестным были похищены женские меховые жилеты на общую сумму Br1,3 тыс. Сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержали официально не работающего 39-летнего минчанина.

Установлено, что мужчина приехал в столичный торговый центр перед его закрытием. Обнаружив неработающий павильон, повредил в нем металлическую решетку и похитил два женских меховых жилета. Со слов задержанного, он планировал их реализовать.

Похищенное имущество изъято и будет возвращено заявительнице. Собранные материалы проверки переданы в Центральный (Минска) РОСК, где действиям задержанного дана правовая оценка.-0-