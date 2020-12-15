Мужчина получил 2,5 года колонии за насилие в отношении сотрудника милиции

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Минского района приговорил мужчину к 2 годам 6 месяцам лишения свободы за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минского областного суда.

Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Суд также обязал взыскать с обвиняемого в пользу потерпевшего денежную компенсацию морального вреда в сумме Br500. Приговор может быть обжалован и опротестован.

События, рассматриваемые судом, произошли в поселке Городище Минского района. В состоянии алкогольного опьянения обвиняемый пытался воспрепятствовать законной деятельности сотрудников отделения охраны общественного порядка и профилактики Боровлянского отдела милиции Минского РУВД. В отношении старшего лейтенанта милиции, который был в форменном обмундировании со знаками различия, он применил насилие, не менее одного раза ударив кулаком в лицо.-0-