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23 ноября 2020, 17:40

Мужчина получил 4 года колонии за повреждение двери школы и насилие над сотрудником милиции

Фото из архива
Фото из архива

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Октябрьского района Минска вынес приговор мужчине, который повредил дверь школы и применил насилие в отношении сотрудника ОВД, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минского городского суда.

По информации пресс-службы, мужчина признан виновным в хулиганстве и насилии и угрозе применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел "в целях воспрепятствования его законной деятельности, принуждения к изменению характера этой деятельности, из мести за выполнение служебной деятельности".

Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима. В пользу потерпевшего сотрудника милиции с обвиняемого будет взыскано Br1,5 тыс. - компенсация морального вреда.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Как следует из информации пресс-службы суда, обвиняемый, будучи нетрезвым, 4 августа недалеко от столичной школы №1 после требования милиционера пройти в ОВД в связи с задержанием по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.339 УК, ударил ему кулаком по голове, а затем стал угрожать физической расправой.

До этого обвиняемый совершал противоправные действия у здания школы: схватил и удерживал мужчину рукой за шею, "производя удушение", после чего беспричинно на виду у посторонних подошел к главному входу в школу и ударил по застекленной части входной двери. Повреждения оценили в Br135.-0-

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