Мужчина попался на краже фотоловушки в Барановичском районе

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16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе мужчина подозревается в краже фотоловушки с территории лесничества. Такая информация опубликована в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.
"Днем 11 марта 59-летний мужчина, находясь на территории Городищенского лесничества вблизи деревни Зеленая Барановичского района, похитил фотоловушку, принадлежащую ГЛУ "Барановичский лесхоз", - сказано в сообщении.
Барановичский межрайотдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении мужчины. С него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Причиненный ущерб возмещен в полном объеме.-0-