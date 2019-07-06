6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина после задержания покончил с собой в машине Кобринского РОВД, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МВД.

Следственно-оперативная группа Кобринского РОВД ночью 6 июля отправилась в деревню Стригово по сообщению о совершенном преступлении. На месте разбирательства возник семейный скандал. За совершенное административное правонарушение был задержан местный житель 1986 года рождения, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за аналогичные правонарушения. "Его поместили в салон (отсек для задержанных) служебного автомобиля ГАЗ, и там он совершил суицид. Сотрудники милиции и бригада скорой помощи проводили реанимационные мероприятия, однако спасти мужчину не удалось", - рассказали в пресс-службе.

По факту происшествия Кобринским РОСК проводится проверка.-0-