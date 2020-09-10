10 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. 62-летний мужчина пострадал при заправке кислородных баллонов в Добрушском районе, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Диспетчер центральной райбольницы сообщил в центр оперативного управления Добрушского РОЧС о пациенте с ожогами рук и лица утром 9 сентября. Предварительно установлено, что в тот день мужчина заправлял кислородные баллоны на заправочной станции в поселке Рассвет. "Оборвался штуцер от вентиля баллона, последовала газовоздушная вспышка без горения. Персонал объекта остановил подачу кислорода. Технический процесс не нарушен", - уточнили в управлении.

Следователи проводят проверку.-0-

Фото Гомельского областного управления МЧС