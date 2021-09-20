Мужчина при строительстве дома в Гродненском районе обнаружил останки двух человек

20 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Останки двух человек обнаружены во время строительства дома в Гродненском районе. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель управления ГКСЭ по Гродненской области Елена Мисюкевич.

Житель Гродно приобрел земельный участок в Гродненском районе и собирался возвести на нем строение. При рытье траншеи под фундамент он обнаружил костные останки. О находке тут же уведомил милицию. На место выезжала следственно-оперативная группа со специалистами Государственного комитета судебных экспертиз.

"Обнаруженные объекты изъяты и направлены в управление ГКСЭ по Гродненской области для проведения судебной медико-криминалистической экспертизы. Согласно результатам исследования, найденные останки принадлежат двум людям, давность их захоронения составляет не менее 70 лет", - рассказала Елена Мисюкевич.

По данному факту Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку.

По оценке специалистов, исследование костных останков - одна из наиболее сложных судебных экспертиз. Во время судебной медико-криминалистической экспертизы могут быть установлены количество захороненных людей, которым принадлежали костные останки, возраст, рост, половая принадлежность, давность захоронения, механизм образования повреждений на костных останках и другие подробности.-0-