Мужчина приговорен к 2 годам ограничения свободы за кражи из бытовок

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Октябрьского района Минска вынес приговор по уголовному делу о серии краж из строительных бытовок, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

В течение нескольких месяцев мужчина похищал имущество из строительных бытовых помещений, расположенных на улицах Аэродромная, Братская, Мястровская, Стариновская, Киреенко, Нарочанская, Серова. Всего пострадали 36 человек. Также было похищено имущество, принадлежащее юридическим лицам.

Обвиняемый признан виновным и приговорен к 2 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. В пользу 20 потерпевших в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, ему предстоит выплатить в целом около Br3,4 тыс., а пяти потерпевшим - Br140 компенсации морального вреда. Кроме того, с обвиняемого в пользу ООО взыскано более Br161.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-