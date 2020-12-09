Мужчина провалился под лед на озере в Гомельском районе

Фото МЧС
9 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе работники МЧС оказали помощь мужчине, провалившемуся под лед, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт МЧС.
Сообщение о том, что на озере Катча вблизи деревни Терюха мужчина провалился под лед, поступило спасателям 8 декабря в 19.14. "Как выяснилось, мужчина самостоятельно выбрался из воды на противоположный берег озера. Требовалась помощь в переправе, а также медицинская помощь", - уточнили спасатели.
Работники МЧС при помощи спасательной доски и веревки переправили пострадавшего и передали медикам. С общим переохлаждением мужчину доставили в больницу.-0-