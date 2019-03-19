Мужчина провалился под лед на реке в Жодино

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На реке в Жодино мужчина провалился под лед, его спасли работники МЧС, сообщила БЕЛТА официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.

Сегодня в 15.19 спасателям поступило сообщение о тонущем человеке на реке Плиса. "Когда прибыли подразделения МЧС, в воде находился человек. Он пытался перейти реку и провалился под лед", - рассказала Анастасия Швайбович.

Мужчину госпитализировали с общим переохлаждением.-0-

Фото Минского областного управления МЧС