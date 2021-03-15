Мужчина провалился под лед на Свислочи в Минске

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мужчина провалился под лед на Свислочи, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сегодня в 14.15 спасатели получили сообщение о происшествии на акватории реки Свислочь в районе ул.Корзюки. На место выехали подразделения МЧС. Когда они прибыли к месту вызова, в 20 м от берега находился человек. Выяснилось, что в момент происшествия он рыбачил.

Спасатели в гидрокостюмах подплыли к тонувшему мужчине и удерживали его на плаву. Позже к пострадавшему транспортировали спасательную доску.

Усилиями работников МЧС в 14.30 мужчину доставили на берег и передали медикам. После осмотра его госпитализировали с общим переохлаждением.-0-