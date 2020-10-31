31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина пытался купить через интернет ноутбук и мобильный телефон и дважды был обманут, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал СК.

По данным следствия, 31-летняя жительница Могилева разместила на одной из торговых площадок объявление о продаже мобильного телефона. В октябре ей позвонил 36-летний покупатель, они договорились, что часть денег за товар он переведет на банковскую карту, а оставшуюся сумму отдаст после получения покупки на почте.

Мужчина перевел деньги и внес наложенный платеж за посылку - всего Br130. Обнаружив в коробке вместо мобильного телефона бумагу и болты, потерпевший обратился в правоохранительные органы.

Бешенковичкий РОСК в отношении женщины возбудил уголовное дело по ч.1 ст.209 (мошенничество) Уголовного кодекса.

В прошлом году этот же потерпевший хотел купить ноутбук у продавца на этой же интернет-площадке и был обманут. В том случае мошенника также установили.

Расследование уголовного дела продолжается.-0-