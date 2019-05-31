Мужчина пытался ограбить кафе при помощи леденца на палочке

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Италии грабитель попытался вытащить деньги из кассы кафе, а затем стал угрожать работникам "чупа-чупсом", об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на полицейское управление Рима.
32-летний мужчина 30 мая зашел в кафе по продаже мороженого в столице Италии. Пока работница джелатереи отвлеклась на изготовление лакомства, грабитель подошел к кассе и попытался вытащить деньги. Продавщица заметила злоумышленника и закричала, а в ответ мужчина достал леденец на палочке и стал ей угрожать.
Девушка была в ступоре, но заметила, что на конце "чупа-чупса" виднеется большая игла. Грабитель заблокировал кассовый аппарат и не смог достать выручку. Он принял решение скрыться. Работница кафе незамедлительно вызвала полицию, которая вскоре задержала грабителя.
Мужчину опознали и правоохранители отправили его под арест. Как позже выяснилось, 32-летний грабитель не в первый раз имеет проблемы с законом. -0-
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