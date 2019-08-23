23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина пытался ограбить собор в Витебске, злоумышленника обезвредил один из прихожан, сообщили БЕЛТА в МВД.

Сегодня около 14.00 в кафедральный собор в Витебске зашел неизвестный. Он угрожал похожим на пистолет предметом и потребовал у священнослужителей изделия из золота. "Очевидцы позвонили по телефону 102 и сообщили о случившемся. Один из прихожан смог обезвредить нападавшего и передать его прибывшей группе задержания Департамента охраны", - рассказали в МВД.

По внешним признакам несостоявшийся налетчик нетрезв. Его доставили в медучреждение для освидетельствования. По предварительной информации, он является гражданином России.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Действиям мужчины будет дана правовая оценка.-0-