Мужчина пытался перебежать трассу возле Фаниполя и попал под машину

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возле Фаниполя автомобиль сбил мужчину - пешеход пытался перебежать трассу. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Смертельное ДТП произошло сегодня около 7.00 вблизи Фаниполя. На 24-м км автодороги Р1 Минск - Дзержинск 29-летний водитель Seat, двигаясь в крайне левой полосе, сбил 31-летнего жителя Лунинецкого района. Пешеход скончался на месте происшествия.

"Со слов очевидцев, до момента аварии мужчина шел по обочине в сторону Дзержинска и разговаривал по телефону. Внезапно он начал перебегать трассу и попал под колеса иномарки. По предварительной информации, после этого на пешехода наехали еще четыре автомобиля", - рассказали в МВД.

На место аварии выезжали следственно-оперативная группа и ГАИ. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

Известно, что погибший неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД как пешеход.-0-