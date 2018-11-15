Мужчина пытался провезти из Украины марихуану и амфетамин

15 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельские таможенники обнаружили марихуану и амфетамин у гражданина Беларуси, который следовал на легковом автомобиле из Украины через пункт таможенного оформления "Александровка", сообщили БЕЛТА в таможне.

При досмотре сотрудники Гомельской таможни в личных вещах мужчины обнаружили вакуумную упаковку с массой зеленого цвета и полиэтиленовый пакет с кристаллическим порошкообразным веществом бело-розового цвета. Обнаруженное было направлено на экспертизу, которая показала, что масса зеленого цвета является марихуаной, порошкообразное вещество - амфетамином. Масса марихуаны составила около 10 г, амфетамина - более 65 г.

Фото Гомельской таможни

Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело.-0-