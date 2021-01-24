Мужчина разбил стекло в автомобиле милиции в Барановичах

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах мужчина разбил стекло в милицейском автомобиле, сообщили БЕЛТА в МВД.

Инцидент произошел вечером 22 января. Участковые инспекторы приехали на улицу Текстильную и, оставив ведомственный автомобиль на стоянке, ушли по служебным делам. Когда вернулись, лобовое стекло в машине оказалось разбитым.

На следующий день оперативники задержали 23-летнего местного жителя. По его словам, правонарушение совершил после употребления спиртного. Он запрыгнул на капот и ударил ногой по стеклу.

Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и возбудили уголовное дело за хулиганство. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Известно, что фигурант являлся активным участником несанкционированных массовых мероприятий, за что привлекался к административной ответственности.-0-