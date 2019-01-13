Мужчина разбился на снегоходе в Бешенковичском районе

13 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Бешенковичском районе во время езды на снегоходе смертельно травмирован житель Витебска, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Трагедия произошла сегодня около 13.00 на поле в районе деревни Застаринье. Преодолевая пересеченную местность, снегоход попал в мелиоративный канал. Предположительно, от резкого удара о руль 42-летний водитель получил телесные повреждения, от которых скончался на месте. Оперативные службы вызвал находившийся с ним в качестве пассажира знакомый, также житель областного центра, который доставлен в хирургическое отделение Бешенковичской Центральной районной больницы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.-0-