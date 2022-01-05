Мужчина сгорел в собственном доме в Толочине

5 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Толочине при пожаре погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре дома в райцентре поступило 4 января в 13.48. Было сильное задымление внутри жилья, а позже в ванной комнате сотрудники МЧС обнаружили обгоревший труп хозяина дома (1982 года рождения).

"Как выяснилось, мужчина проживал с женой и детьми. На момент возникновения пожара жена находилась на работе, а дети - в гостях у бабушки. В результате происшествия в прихожей, кухне и ванной комнате повреждены имущество, потолок и стены", - добавили в управлении.

Причина пожара устанавливается.-0-