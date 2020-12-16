Мужчина совращал малолетних в соцсетях - в Минске завершено расследование

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первомайский (Минска) районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщили БЕЛТА в СК.

В конце июля милиционеры задержали 25-летнего уроженца одного из областных центров страны, подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетних.

"Мужчина не менее года вел активную переписку с заведомо малолетними в одной из социальных сетей под женским ником и с детской фотографией на странице. В большинстве случаев он знакомился с девочками 11-12 лет из Минска, а также из других регионов страны. Обвиняемый вел с ними откровенные разговоры на интимные темы, а когда девочки шли на контакт, предлагал "подзаработать". За действия сексуального характера обещал им Br10-15", - рассказали в ведомстве.

Установлено, что кроме рассылки подобных предложений мужчина совершил насильственные действия в отношении малолетней в подъезде жилого дома в Минске. Следователи допросили потерпевших и обвиняемого. Кроме этого, во время задержания у фигуранта были изъяты компьютерная техника и мобильный телефон, при изучении содержимого которого в последующем были обнаружены материалы порнографического характера. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.3 ст.167 (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней); ч.1 ст.169 (развратные действия, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, заведомо не достигшего шестнадцатилетнего возраста); ч.2 ст.171-1 (вовлечение в занятие проституцией лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении заведомо несовершеннолетнего); ч.2 ст.343 (изготовление и распространение порнографических материалов с использованием глобальной компьютерной сети Интернет); ч.3 ст.343-1 (изготовление и распространение порнографических материалов с изображением несовершеннолетнего) УК. Фигурант заключен под стражу.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-