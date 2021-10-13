Мужчина спас соседа из горящей квартиры в Слонимском районе

13 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Слонимском районе мужчина вынес соседа из горящей квартиры. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Днем 12 октября диспетчеру Слонимского райотдела МЧС поступило сообщение о пожаре в деревне Петралевичи-1. Прибывшие к месту спасатели установили, что пожар в двухквартирном жилом доме уже ликвидирован. Хозяина горящей квартиры спас сосед.

На дым из окна квартиры жилого дома обратил внимание местный житель, проезжавший мимо на велосипеде, и сообщил о пожаре одному из жильцов. Мужчина бросился в соседнюю квартиру. "Он обнаружил у выхода в веранду тлеющую ветошь и выбросил ее во двор. Затем через пелену дыма пробрался в комнату, где спал ничего не подозревающий хозяин, 1966 года рождения. Мужчина вынес погорельца на свежий воздух и привел в чувства", - рассказали в МЧС. Спасенного доставили в больницу для наблюдения.

Огонь повредил напольное покрытие на площади около 1 кв.м. Основная версия причины возгорания - неосторожное обращение с огнем при курении хозяина квартиры.

В МЧС отметили, что беспечные курильщики подвергают опасности не только себя, но и тех, кто проживает рядом. Цепочка "выпил-закурил-уснул" зачастую приводит к трагическим последствиям. Из-за неосторожного обращения с огнем с начала года в Гродненской области произошло 233 пожара (около 40% от всех огненных происшествий). На них погибли 34 человека.

Спасатели напоминают, что избежать ЧП помогут наличие автономного пожарного извещателя, строгое соблюдение правил пожарной безопасности и отказ от курения в доме.-0-