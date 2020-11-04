4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина спас соседку при пожаре в Дзержинском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

Сегодня в 2.00 в центр оперативного управления Дзержинского района поступило сообщение о загорании жилого дома в деревне Антосино Дзержинского района.

По прибытии к месту вызова спасателей горела открытым пламенем кровля веранды жилого деревянного дома. До прибытия подразделений МЧС из пристройки соседом 1958 года рождения спасена женщина 1971 года рождения. Бригадой скорой медицинской помощи она с ожогами доставлена в учреждение здравоохранения.

В результате пожара огнем уничтожена веранда, повреждены стены дома. Причина - устанавливается.-0-