Мужчина спасен на пожаре в Гомельском районе

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе на пожаре спасен мужчина, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

Сообщение о пожаре поступило сегодня в 00.39 от жителя деревни Долголесье. Когда к месту вызова прибыли спасатели, наблюдалось сильное задымление. Хозяйка дома - пенсионерка - находилась на улице. Внутри остался ее взрослый сын.

"Его обнаружили на полу в горящей комнате и вынесли на свежий воздух. Мужчину с ожогом и отравлением продуктами горения доставили в больницу ", - рассказали в пресс-службе.

Пожар ликвидирован. Огнем уничтожен диван, повреждено имущество в жилой комнате, закопчены стены в доме. Причина возгорания устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-