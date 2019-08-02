2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина спасен на пожаре в пятиэтажке в Щучине, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре поступило спасателям сегодня около 2 часов ночи. Возгорание произошло в трехкомнатной квартире, расположенной на втором этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома по улице Островского. Когда сотрудники МЧС прибыли по вызову, то обнаружили в горевшей квартире в коридоре ее хозяина, который лежал на полу. Мужчины был выведен на чистый воздух и не пострадал.
Причина пожара устанавливается.-0-
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