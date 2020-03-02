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2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина спасен на пожаре в Узденском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.
1 марта в 20.59 в центр оперативного управления Узденского районного отдела по ЧС поступило сообщение о загорании жилого дома в деревне Володьки. Из окон одноэтажного деревянного дома шел густой дым. Работники МЧС в жилой комнате на полу обнаружили хозяина 1964 года рождения. Спасатели вынесли мужчину на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи. С предварительным диагнозом отравление продуктами горения мужчина госпитализирован.
Рассматриваемая версия пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-