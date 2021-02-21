Мужчина спасен при пожаре в многоэтажке в Борисове

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове во время пожара в многоквартирном жилом доме работники МЧС спасли мужчину, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.

Информация о задымлении в здании на улице Стахановской поступила спасателям 21 февраля в 1.26. На месте происшествия подразделения обнаружили открытое горение из окон квартиры на втором этаже. Хозяйка успела покинуть помещение до прибытия подразделений МЧС, но ее соседу потребовалась помощь. "Прибыв, мы обнаружили стоящего в окне на втором этаже мужчину, - рассказал начальник ПАСП №13 Борисовского горрайотдела по ЧС Алексей Анищенко. - Выйти из квартиры самостоятельно он не мог, так как было сильное задымление. Мы развернули трехколенную лестницу, я по ней поднялся за мужчиной. Затем спасенного мы передали бригаде скорой медицинской помощи для осмотра. Мужчина не пострадал".

Огонь повредил квартиру и кровлю на площади 20 кв.м.

Причина возгорания устанавливается. Одна из основных версий - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-