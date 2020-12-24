Мужчина спасен при пожаре в пятиэтажке в Гродно

24 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно из-за пожара в пятиэтажке эвакуировали 5 жильцов. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Днем 23 декабря в службу 101 поступило сообщение о пожаре в квартире пятиэтажного дома по улице Белуша в Гродно. На место незамедлительно направились подразделения МЧС. Из окна второго этажа шел дым, плотное задымление было и в подъезде.

"Спасатели незамедлительно приступили к поиску в горящей квартире людей. На диване в комнате в бессознательном состоянии обнаружили мужчину. Пострадавшего вынесли на чистый воздух, провели реанимационные мероприятия и передали бригаде скорой помощи", - рассказали в МЧС. Мужчину, который оказался приятелем хозяина квартиры, госпитализировали. Хозяин же самостоятельно покинул жилище.

На ликвидацию возгорания потребовалось около десяти минут. С вышерасположенных этажей эвакуированы 5 человек. После проветривания помещений жильцы вернулись в квартиры.

Огнем уничтожено имущество в кухне, закопчены стены и потолок в квартире. Основная рассматриваемая версия возникновения пожара - неосторожность при курении. Предположительно, приятель хозяина бросил в мусорное ведро незатушеный окурок.-0-