Мужчина убил жену тесаком в коттедже под Минском

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский районный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства убийства 33-летней женщины в деревне Чачково. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Тело женщины с множественными колото-резаными ранами было обнаружено следственно-оперативной группой 9 декабря в коттедже, где она жила. По подозрению в убийстве, совершенном с особой жестокостью (п. 6 ч. 2 ст. 139 УК), задержан ее 38-летний супруг.

По предварительным данным, 8 декабря между мужем и женой произошел конфликт на почве ревности. "В результате мужчина нанес супруге колото-резаные раны, на следующий день он написал о совершенном преступлении знакомому, который и сообщил в милицию", - рассказала Татьяна Белоног.

Фото УСК по Минской области

Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили соседей и местных жителей. "В отношении изъятых предметов, в том числе предполагаемого орудия преступления - тесака, назначены экспертизы, производство которых поручено специалистам управления Госкомитета судебных экспертиз по Минской области", - рассказала Татьяна Белоног.

С задержанным работают следователи. Собирается материал, характеризующий его личность, устанавливаются обстоятельства преступления.-0-