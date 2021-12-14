14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина угрожал ножом покупателям и продавцам столичного магазина. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"На днях в столице около семи утра работники торговой сети нажали кнопку тревожной сигнализации. Оказалось, неизвестный мужчина зашел в круглосуточный магазин и, достав из куртки нож, стал беспричинно угрожать им покупателям и сотрудникам", - рассказали в ГУВД.

Наряду Советского отдела охраны удалось задержать странного посетителя. 44-летний минчанин стал рассказывать милиционерам причины своего поведения, а после чего начал скандалить.

Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков. От медицинского освидетельствования наотрез отказался. Его действиям будет дана правовая оценка.-0-