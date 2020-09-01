Мужчина украл собаку возле торгового центра в Гомеле

1 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле 57-летний мужчина украл лайку возле одного из торговых центров, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Как рассказали в УВД, 28 августа гомельчанка и ее брат пошли в торговый центр на улице Косарева. Заодно решили выгулять собаку породы западносибирская лайка. Возле торгового центра домашнего питомца привязали к поручню велостоянки и ушли за покупками.

Парень вернулся чуть раньше и не обнаружил собаку на месте. Молодой человек обратился за помощью к охранникам центра. Те подтвердили, что видели мужчину около лайки, который отвязал ее и ушел вместе с ней.

Записи с камер видеонаблюдения показали направление, в котором отправился неизвестный. Парень бросился догонять злоумышленника и обнаружил его и собаку около подъезда одного из домов. Мужчина начал оправдываться: мол, лайка сама крутилась возле дома. Сообразительный брат сказал, что это пес сестры, и родственница даст хорошее вознаграждение за возвращение питомца. Нужно только пройти к торговому центру.

К тому моменту 26-летняя хозяйка лайки уже сообщила о краже собаки в Советский РОВД Гомеля. Охранники центра помогли задержать злоумышленника до приезда правоохранителей. "Оперативникам уголовного розыска 57-летний гомельчанин пояснил, что у животного были грустные глаза, поэтому он и решил его взять с собой. Затем хотел подарить собаку знакомым", - добавили в УВД.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.-0-