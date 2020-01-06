Мужчина упал на рельсы метро из-за приступа эпилепсии

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мужчина упал на рельсы в метро, его госпитализировали. Такая информация размещена в сводке МЧС, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел днем 5 января на станции метро "Пушкинская". "В 15.53 поступило сообщение о падении человека на железнодорожные пути. Работники метрополитена извлекли на платформу мужчину 1976 года рождения. Он был госпитализирован", - проинформировали в МЧС. Предполагаемая причина падения - приступ эпилепсии.

Остановка движения поездов составила 4 минуты.-0-