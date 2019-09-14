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14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина упал на рельсы на станции метро "Петровщина" в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
Инцидент произошел сегодня около 11.45. "Мужчина 30-35 лет упал на рельсы перед приближающимся электропоездом. Он был госпитализирован, но скончался в учреждении здравоохранения", - рассказала Наталья Ганусевич.
По ее словам, сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Милиция устанавливает личность погибшего.-0-