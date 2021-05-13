Мужчина упал в колодец в Гомеле

13 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле 35-летний мужчина упал в колодец - на помощь пришли спасатели, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Информация о том, что нужна помощь, чтобы достать человека из колодца по улице Урицкого, поступила спасателям 12 мая в 13.57.

Выяснилось: на частном подворье мужчина ремонтировал колодец, почувствовал себя плохо и упал в сооружение, глубина которого около 2 м.

Работники МЧС достали из колодца мужчину. От госпитализации он отказался, травм медработники не выявили.-0-