Фото МЧС
21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина упал в вентиляционную шахту жилого дома в Витебске: его спасли работники МЧС. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ведомства.
В 6.51 в МЧС от дежурного Первомайского РОВД поступило сообщение об упавшем в вентиляционную шахту человеке по улице Горбачевского в Витебске.
"Спасатели, которые прибыли на место вызова, обнаружили, что в вентиляционной шахте девятиэтажного жилого дома на уровне шестого этажа находится мужчина. Пострадавший, по предварительной информации, проживает в этом же доме", - рассказали в пресс-службе.
Работники МЧС освободили мужчину. Он госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Обстоятельства произошедшего выясняются.-0-