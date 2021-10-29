Мужчина устроил поножовщину в Тверской области и скрылся в Беларуси: он задержан

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан мужчина, который устроил поножовщину в Тверской области и скрылся в Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"На днях белорусским милиционерам от российских коллег поступила информация о розыске подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия. Согласно полученной информации, в Тверской области во время потасовки 28-летний мужчина ударил обидчика ножом в шею и скрылся на территории Беларуси. Потерпевший находится в реанимации", - рассказали в МВД.

Сотрудники уголовного розыска УВД Гродненской области установили, что разыскиваемый находится в областном центре и намеревается выехать в Литву. Его задержали в съемной квартире при поддержке ОМОНа.

Решается вопрос об экстрадиции.-0-