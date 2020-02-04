Мужчина устроил скандал из-за проверки на границе с Польшей

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина устроил скандал в пункте пропуска "Песчатка" на границе с Польшей, пограничникам пришлось его задержать. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Инцидент произошел 3 февраля. Мужчина выезжал из Беларуси с паспортом, выданным еще в 2002 году. У контролера возникли сомнения в принадлежности паспорта предъявителю из-за его возрастных изменений.

"Мужчине было предложено пройти стандартную дополнительную проверку по идентификации личности, которую пограничники проводят в таких ситуациях. Однако 44-летний житель Столбцовского района ответил категорическим отказом. Более того, он стал требовать оригиналы нормативно-правовых актов с подписями и печатями высших должностных лиц государства, а затем и вовсе вернулся в свой автомобиль, игнорируя законные требования сотрудников прекратить действия, нарушающие режим в пункте пропуска", - проинформировали в Госпогранкомитете.

Пограничники были вынуждены применить физическую силу, они сопроводили задержанного в служебное помещение. "Начат административный процесс по ст.23.32 КоАП (нарушение режима в пункте пропуска) и ст.23.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий)", - рассказали в ведомстве. Санкция каждой из статей предусматривает штраф в размер до 50 базовых величин (1 БВ - Br27).-0-