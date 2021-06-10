Мужчина утонул в озере в Пинском районе

10 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе во время рыбалки утонул мужчина. Такая информация опубликована на страничке Пинского райисполкома в "ВКонтакте", сообщает БЕЛТА.

Несчастный случай произошел на озере в деревне Кончицы. "В 9.10 в Пинский ГРОЧС поступило сообщение от местного рыбака, что в озере плавает человек. В 10.00 водолазно-спасательная группа Пинского центра спецназа МЧС "Зубр" подняла тело мужчины из воды. Им оказался 50-летний житель деревни Кончицы. Со слов местных жителей, мужчина ловил рыбу на озере с рыбацкого мостика. В какой-то момент ему стало плохо и он упал в воду", - рассказали в Пинском райисполкоме.

На место происшествия приехала следственно-оперативная группа. Выясняются обстоятельства гибели мужчины.-0-