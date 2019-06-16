Мужчина утонул в озере в Сенненском районе

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В деревне Ходцы Сенненского района утонул 39-летний мужчина, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
Трагедия произошла днем 15 июня. В спасательную службу поступило сообщение об утонувшем мужчине на озере Ходцы. Прибывшие на место работники ОСВОД обнаружили погибшего и извлекли его тело из воды.
Что стало причиной утопления, пока не сообщается.-0-
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