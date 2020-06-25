Мужчина утонул в речке Ведьма в Ляховичах

25 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Ляховичей утонул во время купания в реке Ведьма, сообщили БЕЛТА в Брестском областном совете ОСВОД.

Трагедия произошла вечером 24 июня. По предварительной информации, мужчина 1978 года рождения с компанией отдыхал на берегу с употреблением спиртных напитков. Он решил искупаться и стал переплывать речку. Когда жена потеряла супруга из виду, она обратилась за помощью к спасателям, дежурившим на городском пляже. Спасти мужчину не удалось. Его тело обнаружили в 19.10 у противоположного берега реки. Правоохранители выясняют обстоятельства гибели.

С начала года на территории Брестской области утонули 20 человек, спасены семь, в том числе трое детей. ОСВОД напоминает о недопустимости купания в состоянии даже легкого опьянения. Выпивший человек переоценивает свои силы и, оказавшись в опасности, не способен бороться за свою жизнь.-0-