Мужчина утонул в реке в Браславском районе

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина 1977 года рождения утонул в реке возле деревни Гавриловцы Браславского района. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.

Трагедия произошла 12 июня в 12.50. Работниками ОСВОДа обнаружен и извлечен из воды утонувший гражданин.

ОСВОД напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасности на воде. С учетом установившейся жаркой погоды и стремления жителей страны отдохнуть у воды, особый контроль в это время необходимо установить за детьми. Они всегда должны быть в поле зрения взрослых.-0-