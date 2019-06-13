Мужчина утонул в реке в Браславском районе

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина 1977 года рождения утонул в реке возле деревни Гавриловцы Браславского района. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.
Трагедия произошла 12 июня в 12.50. Работниками ОСВОДа обнаружен и извлечен из воды утонувший гражданин.
ОСВОД напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасности на воде. С учетом установившейся жаркой погоды и стремления жителей страны отдохнуть у воды, особый контроль в это время необходимо установить за детьми. Они всегда должны быть в поле зрения взрослых.-0-
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