Мужчина в Докшицком районе получил ожоги при тушении пожара

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23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Докшицком районе мужчина получил ожоги при тушении пожара. Об этом БЕЛТА сообщили в Витебском областном управлении МЧС.
Инцидент произошел 22 марта. Сообщение о пожаре в доме в деревне Осово Докшицкого района поступило спасателям в 23.48. В результате пожара в доме уничтожена кровля, повреждены потолочное перекрытие, имущество, закопчены стены. Пытаясь самостоятельно потушить пожар, хозяин дома получил ожоги.
Причина происшествия устанавливается.-0-