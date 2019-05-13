Мужчина в Ганцевичах пытался подкупить сотрудника ГАИ

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ганцевичах мужчина пытался дать взятку сотруднику ГАИ, сообщили БЕЛТА в МВД.
Инспектор ДПС отделения ГАИ Ганцевичского РОВД утром 11 мая на улице Грицевца остановил автомобиль Skoda Felicia. За рулем был 70-летний житель деревни Душево Копыльского района.
Выяснилось, что авто не было допущено к участию в дорожном движении. Техосмотр водитель не проходил на этом транспортном средстве с декабря 2016 года. "Инспектор ДПС также обратил внимание, что мужчина нарушил правила перевозки пассажиров, которые находились на заднем сидении. Для ведения административного процесса водителю было предложено проследовать в служебный автомобиль, - рассказали в ГАИ. - В салоне служебной машины мужчина предложил сотруднику ГАИ взятку за непривлечение к административной ответственности. Инспектор ДПС предупредил об уголовной ответственности, однако водитель на предупреждение не отреагировал и положил деньги на полку под аудиомагнитолой".
Сотрудник ГАИ вызвал следственно-оперативную группу. Водитель привлечен к административной ответственности за нарушения ПДД. Ганцевичский РОСК проводит проверку по факту дачи взятки.-0-
Фото УГКСЭ Республики Беларусь по Брестской области
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